Не тільки на урочистості: куди підуть виділені на День Незалежності 5,4 млрд гривень

Міністерство фінансів роз'яснило, куди витратять 5,4 млрд гривень, які були виділені на святкування 30-річчя незалежності України . У міністерстві наголосили, що ці кошти витратять не тільки на проведення урочистостей.

Про це йдеться на сайті Мінфіну .

Як пояснили у міністерстві, виділені кошти підуть на масштабні інфраструктурні проекти, які планується реалізувати до 30-річчя незалежності України.

"Зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в "Охматдит" тощо. Прогнозована сума витрат включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - заявили в Мінфіні.

На проведення самих урочистостей, як зазначили в міністерстві, планують витратити всього 100 млн гривень з виділених 5,4 млрд гривень.

"Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", - додали у відомстві.