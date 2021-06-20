ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не тільки на урочистості: куди підуть виділені на День Незалежності 5,4 млрд гривень

Новость на русском →
Київ, Неділя 20 червня 2021 13:22
Не тільки на урочистості: куди підуть виділені на День Незалежності 5,4 млрд гривень Архівне фото: святкування Дня незалежності України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство фінансів роз'яснило, куди витратять 5,4 млрд гривень, які були виділені на святкування 30-річчя незалежності України. У міністерстві наголосили, що ці кошти витратять не тільки на проведення урочистостей.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Як пояснили у міністерстві, виділені кошти підуть на масштабні інфраструктурні проекти, які планується реалізувати до 30-річчя незалежності України.

"Зокрема, такі як модернізація 6 регіональних аеропортів, розбудова євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в "Охматдит" тощо. Прогнозована сума витрат включає витрати на будівництво та модернізацію таких об’єктів", - заявили в Мінфіні.

На проведення самих урочистостей, як зазначили в міністерстві, планують витратити всього 100 млн гривень з виділених 5,4 млрд гривень.

"Фінансування всіх заходів плану здійснюватиметься коштом державного, місцевих бюджетів, інших джерел, в тому числі приватних інвестицій, грантів, донорської допомоги", - додали у відомстві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України День независимости Украины средства празднование
NEWS
У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди
У Польщі сталася масштабна пожежа в селі. Згоріли десятки будівель, постраждали люди
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами