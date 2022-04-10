Не торопитесь. Желающим вернуться в освобожденные районы Киевской области дали советы

После информации об освобождении Киевской области, все больше жителей пытаются вернуться в свои дома. В патрульной полиции дали несколько полезных советов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-каналу Киевской патрульной полиции.

"Тысячи боеприпасов остаются недетонированными после вражеских обстрелов. А еще рашисти, отступая, хаотично минируют все что могут: детские игрушки, дома, детсады и даже свою брошенную технику", - пишет пресс-служба.

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