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Не торопитесь. Желающим вернуться в освобожденные районы Киевской области дали советы

Фото: желающим вернуться в освобожденные районы Киевской области дали советы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После информации об освобождении Киевской области, все больше жителей пытаются вернуться в свои дома. В патрульной полиции дали несколько полезных советов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-каналу Киевской патрульной полиции.

"Тысячи боеприпасов остаются недетонированными после вражеских обстрелов. А еще рашисти, отступая, хаотично минируют все что могут: детские игрушки, дома, детсады и даже свою брошенную технику", - пишет пресс-служба.

Фото: взрывоопасные предметы (t.me/kyivpatrol/7369)

Советы для тех, кто возвращается, или же планирует вернуться в Киевскую область:

  • возвращаться необходимо после официального разрешения от государственных органов или же местных властей;
  • ни в коем случае не пытайтесь разминировать взрывоопасные предметы собственноручно. Звоните к специалистам по номерам 101 и 102;
  • проведите инструктаж среди детей и близких.

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