Не поспішайте. Бажаючим повернутися у звільнені райони Київської області дали поради

Після інформації про звільнення Київської області, все більше мешканців намагаються повернутися до своїх домівок. В патрульній поліції дали декілька корисних порад.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Київської патрульної поліції.
"Тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після ворожих обстрілів. А ще рашисти, відступаючи, хаотично мінують все що можуть: дитячі іграшки, будинки, дитсадки та навіть свою кинуту техніку", - пише пресслужба.
Фото: вибухонебезпечні предмети (t.me/kyivpatrol/7369)
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