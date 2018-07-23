В Торонто в результате стрельбы пострадало не менее 8 человек

Новости Происшествия 23.07.2018 - 07:16
Иллюстративное фото (FBI.gov)
Иллюстративное фото (FBI.gov)

Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов

В Торонто на проспекте Дэнфорт в результате стрельбы пострадало не менее восьми человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает CTV

Стрельба произошла в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля 2018 в 22 часа по местному времени. 

Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов. За их словами, после происшествия на земле лежали люди. 

На месте инцидента работают аварийные бригады и полицейские. Большая часть района заблокирована. 

Напомним, в США произошла стрельба в церкви. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

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Теги:  Канада,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС