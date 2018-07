В Торонто в результате стрельбы пострадало не менее 8 человек

Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов

В Торонто на проспекте Дэнфорт в результате стрельбы пострадало не менее восьми человек, среди которых ребенок. Об этом сообщает CTV.

Стрельба произошла в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля 2018 в 22 часа по местному времени.

Очевидцы сообщают, что слышали около 20 выстрелов. За их словами, после происшествия на земле лежали люди.

На месте инцидента работают аварийные бригады и полицейские. Большая часть района заблокирована.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r