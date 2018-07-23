В США произошла стрельба в церкви, есть погибший

Новости Происшествия 23.07.2018 - 06:28
Фото: Мормонская церковь (twitter.com/nypost)
Фото: Мормонская церковь (twitter.com/nypost)

В результате стрельбы в мормонской церкви один человек погиб и еще один был ранен

В городе Фэллон штата Невада, США, местный житель пришел в мормонскую церковь и открыл огонь. Об этом сообщает Fox News. 

На момент происшествия в церкве находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой. 

Позднее мужчина сдался в полицию сам. Мотивы его поступка не сообщаются, продолжается расследование. 

Напомним, в США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете. В ходе погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС