В США произошла стрельба в церкви, есть погибший

В результате стрельбы в мормонской церкви один человек погиб и еще один был ранен

В городе Фэллон штата Невада, США, местный житель пришел в мормонскую церковь и открыл огонь. Об этом сообщает Fox News.

На момент происшествия в церкве находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой.

Позднее мужчина сдался в полицию сам. Мотивы его поступка не сообщаются, продолжается расследование.

Напомним, в США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете. В ходе погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.