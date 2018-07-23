У Торонто в результаті стрілянини постраждало щонайменше 8 осіб

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 07:16
Ілюстративне фото (FBI.gov)
Ілюстративне фото (FBI.gov)

Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів

У Торонто на проспекті Денфорт в результаті стрілянини постраждало не менше восьми осіб, серед яких дитина. Про це повідомляє CTV.

Стрілянина сталася в районі проспекту Денфорт і Логан 22 липня 2018 у 22-й годині за місцевим часом.

Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів. За їх словами, після події на землі лежали люди.

На місці інциденту працюють аварійні бригади та поліцейські. Велика частина району заблокована.

Нагадаємо, в США сталася стрілянина в церкві. В результаті стрілянини одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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Теги:  Канада,  Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС