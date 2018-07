У Торонто в результаті стрілянини постраждало щонайменше 8 осіб

Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів

У Торонто на проспекті Денфорт в результаті стрілянини постраждало не менше восьми осіб, серед яких дитина. Про це повідомляє CTV.

Стрілянина сталася в районі проспекту Денфорт і Логан 22 липня 2018 у 22-й годині за місцевим часом.

Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів. За їх словами, після події на землі лежали люди.

На місці інциденту працюють аварійні бригади та поліцейські. Велика частина району заблокована.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r