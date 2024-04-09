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"Торонто" дотиснув "Піттсбург", "Ванкувер" із камбеком здолав "Вегас": всі шайби вечора НХЛ

Фото: Джейк Маккейб щойно приніс перемогу "Мейпл Ліфс" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

У суперкороткій програмі ігрового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги перемоги відсвяткували канадські команди – "Торонто Мейпл Ліфс" і "Ванкувер Кенакс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

"Мейпл Ліфс" в овертаймі переграли "Піттсбург". Саме "Пінгвінз" відкрили рахунок під завісу першого періоду, коли Ракель з лівої зони вкидання поцілив у дальній кут. "Торонто" відповів на початку другої 20-хвилинки – Найз на "п'ятаку" замкнув простріл Броуді.

На старті фінального періоду господарі вийшли вперед. Це Меттьюз реалізував більшість потужним кидком від синьої лінії. "Піттсбург" відігрався зусиллями О'Коннора, який проштовхнув шайбу за лінію у метушні перед воротами. Але в додатковій п'ятихвилинці Маккейб реалізував вихід на побачення з голкіпером.

 

 

Натомість в Британській Колумбії спершу домінував "Вегас". Айкел до середини стартового періоду оформив дубль. Спершу він увінчав шайбою сольний прохід, а потім замкнув передачу Оді-Маршессо. Однак, "Кенакс" зуміли відігратися ще до кінця 20-хвилинки.

Гарланд і Х'юз один за одним реалізували чисельну перевагу "Ванкувера". Та в другому періоді вже "Голден Найтс" скористалися більшістю – Хеніфін влучно кинув із дистанції. Та й цього разу господарі відповіли двома шайбами. Бесер відзначився дальнім кидком, а Гарланд зіграв на добиванні – 4:3 у підсумку.

Усі результати вечора НХЛ:

  • "Торонто" – "Піттсбург" – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
  • "Ванкувер" – "Вегас" – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

До слова, напередодні воротар "Міннесоти" Вальстедт очолив трійку зірок із прем'єрним шатаутом.

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