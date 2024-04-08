Голкіпер "Міннесоти" з дебютним шатаутом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

21-річний швед допоміг "Вайлд" відсвяткувати впевнену перемогу над "Чикаго" (4:0) на виїзді. Шайбами в складі "Міннесоти" відзначилися Капрізов (двічі), Россі та Гудро.

Вальстедт виконав 24 сейви проти "Блекгокс". Прогнозовано відсоток парируваних кидків скандинава склав 100%. Цей шатаут став для воротаря дебютним під егідою НХЛ. Коефіцієнт надійності Вальстедта покращився до 3.52 пункта.

Матч проти "Чикаго" – всього другий у кар'єрі голкіпера. Дебютував за "Вайлд" він у січні, коли "Міннесота" зазнала розгромної поразки від "Далласа" (2:7). Основна робота Вальстедта – роль "першого номера" в команді АХЛ "Айова Вайлд".

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Рейнджерс" Артємій Панарін і форвард "Сент-Луїса" Роберт Томас. Перший з голом і трьома результативними передачами доклався до перемоги над "Монреалем" (5:2). Натомість другий закинув шайби та оформив три асисти в протистоянні з "Анахаймом" (6:5 Б).

Усі результати вечора в НХЛ: