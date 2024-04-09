"Торонто" дожал "Питтсбург", "Ванкувер" с камбэком одолел "Вегас": все шайбы вечера НХЛ

"Мейпл Лифс" в овертайме обыграли "Питтсбург". Именно "Пингвинз" открыли счет под занавес первого периода, когда Ракель из левой зоны вбрасывания попал в дальний угол. "Торонто" ответил в начале второй 20-минутки – Найз на "пятаке" замкнул прострел Броуди.

На старте финального периода хозяева вышли вперед. Это Мэттьюз реализовал большинство мощным броском от синей линии. "Питтсбург" отыгрался усилиями О'Коннора, протолкнувшего шайбу за линию в суматохе перед воротами. Но в дополнительной пятиминутке Маккейб реализовал выход на свидание с голкипером.

Зато в Британской Колумбии сначала доминировал "Вегас". Айкел к середине стартового периода оформил дубль. Сначала он увенчал шайбой сольный проход, а потом замкнул передачу Оди-Маршессо. Однако "Кэнакс" сумели отыграться еще до конца 20-минутки.

Гарланд и Хьюз один за другим реализовали численное преимущество "Ванкувера". Но во втором периоде уже "Голден Найтс" воспользовались большинством – Хенифин метко бросил с дистанции. Но и в этот раз хозяева ответили двумя шайбами. Бесер отличился дальним броском, а Гарланд сыграл на добивании – 4:3 в итоге.

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