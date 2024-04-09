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"Торонто" дожал "Питтсбург", "Ванкувер" с камбэком одолел "Вегас": все шайбы вечера НХЛ

Фото: Джейк Маккейб только что принес победу "Мэйпл Лифс" (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорцив

В суперкороткой программе игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги победы отпраздновали канадские команды – "Торонто Мейпл Лифс" и "Ванкувер Кэнакс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

"Мейпл Лифс" в овертайме обыграли "Питтсбург". Именно "Пингвинз" открыли счет под занавес первого периода, когда Ракель из левой зоны вбрасывания попал в дальний угол. "Торонто" ответил в начале второй 20-минутки – Найз на "пятаке" замкнул прострел Броуди.

На старте финального периода хозяева вышли вперед. Это Мэттьюз реализовал большинство мощным броском от синей линии. "Питтсбург" отыгрался усилиями О'Коннора, протолкнувшего шайбу за линию в суматохе перед воротами. Но в дополнительной пятиминутке Маккейб реализовал выход на свидание с голкипером.

 

 

Зато в Британской Колумбии сначала доминировал "Вегас". Айкел к середине стартового периода оформил дубль. Сначала он увенчал шайбой сольный проход, а потом замкнул передачу Оди-Маршессо. Однако "Кэнакс" сумели отыграться еще до конца 20-минутки.

Гарланд и Хьюз один за другим реализовали численное преимущество "Ванкувера". Но во втором периоде уже "Голден Найтс" воспользовались большинством – Хенифин метко бросил с дистанции. Но и в этот раз хозяева ответили двумя шайбами. Бесер отличился дальним броском, а Гарланд сыграл на добивании – 4:3 в итоге.

Все результаты вечера НХЛ:

  • "Торонто" – "Питтсбург" – 3:2 ВТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
  • "Ванкувер" – "Вегас" – 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

К слову, накануне вратарь "Миннесоты" Вальстедт возглавил тройку звезд с премьерным шатаутом.

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