Не только "Торнадо" и вертолет. Новые данные о потерях россиян на Змеином

Появились новые данные о потерях российской армии при бегстве с острова Змеиный 30 июня. Операция ВСУ на острове продолжается и закончится после того, как военные полностью зачистят остров от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя координационного пресс-центра сил обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк.

"Всем понятно, что географическое положение острова специфично, поэтому для того, чтобы мы утверждали, что держим над ним контроль, нам нужно обезопасить свои подразделения, в том числе, от ударов вражеского флота и вражеской авиации", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, на данный момент операция ВСУ на острове продолжается. Цель ВСУ - установить полный контроль над Змеиным.

Так, убегая с острова, россияне потеряли:

Как сообщалось, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге Одесскую область в четверг, 30 июня, ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

До этого стало известно, что ВСУ на острове Змеиный уничтожили ЗРК "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов.

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