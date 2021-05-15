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На Ухань обрушился мощный торнадо: погибло 6 человек, десятки ранены

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Китай, Суббота 15 мая 2021 07:54
На Ухань обрушился мощный торнадо: погибло 6 человек, десятки ранены Фото: торнадо в Ухань унес жизни (twitter.com/libijian2)
Автор: Наталья Скороход

На Ухань обрушился мощный торнадо. Он унес жизни 6 человек, также десятки людей получили травмы.

Об этом сообщает телеканал CGTN.

Торнадо обрушился на провинцию Хубэй в китайском Ухане в пятницу вечером. В результате 6 человек погибли и 218 получили ранения разной степени тяжести.

По сообщению правительства округа, торнадо, улавливающий ветер со скоростью 23,9 метра в секунду, пронесся через район Кайдиан в 20:39, повалив несколько навесов на стройплощадках и повредив большое количество деревьев.

Известно также, что 85 зданий были разрушены, пострадали около 400 домов и строений. Помимо этого поломано большое количество деревьев, рухнул башенный кран.

Напомним, недавно по Японии пронесся сильный торнадо. Он оставил людей без электричества, несколько человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на Северную Каролину. Там тоже погибли люди.

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