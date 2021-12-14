Торнадо в Кентукки: жители могут оставаться без тепла, воды и света неделями

В результате торнадо в Кентукки (США) жители могут оставаться без тепла, воды и электричества неделями при низких температурах. Об этом заявили официальные лица штата,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.
По словам властей штата, подключение коммуникаций пока остается невозможным, поскольку их внимание сейчас сосредоточено на ущербе и поиске погибших и пострадавших.
Губернатор Эндрю Грэм Бешир заявил, что подсчитать число погибших в некоторых районах невозможно.
"С таким количеством повреждений и обломков может пройти неделя или даже больше, прежде чем мы сможем окончательно подсчитать количество погибших", - сказал он.
Напомним, что президент США Байден назвал вспышку торнадо в Кентукки соммой сильной в истории. По его словам, точное число погибших пока неизвестно.