Губернатор заявил, что от торнадо в Кентукки погибли более 100 человек

Губернатор Кентукки Энди Бешир рассказал о последствиях урагана. Он стал самым разрушительным в истории США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS .

Бешир рассказал, что в результате бедствия оказались разрушены целые города: "Родной город моего отца был уничтожен наполовину. Мне тяжело это описать".

"Это катастрофа, которую никто из нас никогда не видел. Насколько мне известно, мы потеряли более 80 человек, но число погибших перевалит за сотню", - сказал губернатор.

Сообщалось, что в городе Мэйфилд обрушилась крыша свечного завода, где находились более 100 человек. Губернатор сообщил, что спасатели не находили выживших под обломками уже несколько дней.