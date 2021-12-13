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Губернатор заявил, что от торнадо в Кентукки погибли более 100 человек

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Кентукки, Понедельник 13 декабря 2021 02:36
Губернатор заявил, что от торнадо в Кентукки погибли более 100 человек Фото: в Кентукки из-за непогоды погибли около 100 человек (Фото twitter.com/bclemms)
Автор: Артур Родивилов

Губернатор Кентукки Энди Бешир рассказал о последствиях урагана. Он стал самым разрушительным в истории США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Бешир рассказал, что в результате бедствия оказались разрушены целые города: "Родной город моего отца был уничтожен наполовину. Мне тяжело это описать".

"Это катастрофа, которую никто из нас никогда не видел. Насколько мне известно, мы потеряли более 80 человек, но число погибших перевалит за сотню", - сказал губернатор.

Сообщалось, что в городе Мэйфилд обрушилась крыша свечного завода, где находились более 100 человек. Губернатор сообщил, что спасатели не находили выживших под обломками уже несколько дней.

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на страну торнадо крупнейшими в истории страны, добавив, что одобрит введение режима чрезвычайной ситуации, если будут соответствующие запросы от губернаторов.

Помимо штата Кентукки стихийное бедствие накрыло Иллинойс, Миссури, Арканзас и Теннесси. По предварительным данным, в Кентукки из-за урагана погибли более 70 человек, не исключено, что число жертв может вырасти до 100.

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