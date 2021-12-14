Торнадо в Кентуккі: жителі можуть залишатися без тепла, води і світла тижнями

В результаті торнадо в Кентуккі (США) жителі можуть залишатися без тепла, води та електрики тижнями при низьких температурах. Про це заявили офіційні особи штату,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News.
За словами влади штату, підключення комунікацій поки залишається неможливим, оскільки їх увага зараз зосереджена на збитку і пошуку загиблих і постраждалих.
Губернатор Ендрю Грем Бешир заявив, що підрахувати кількість загиблих в деяких районах неможливо.
"З такою кількістю пошкоджень і уламків може пройти тиждень або навіть більше, перш ніж ми зможемо остаточно підрахувати кількість загиблих", - сказав він.
Нагадаємо, що президент США Байден назвав спалах торнадо в Кентуккі соммою сильним в історії. За його словами, точна кількість загиблих поки невідома.