Торнадо и град: в Италии из-за непогоды погибли четыре человека

На юге и в центре Италии в выходные дни наблюдались экстремальные погодные условия. В результате непогоды погибли по меньшей мере четыре человека, а также был нанесен большой материальный ущерб.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, две девочки в возрасте 3 и 14 лет в Томкане погибли, когда торнадо свалило дерево на их палатку в кемпинге. Кроме того, в Южном Тироле во время сильного наводнения произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли двое немецких туристов 45 и 67 лет.

Вместе с тем, 38-летний мужчина пропал без вести в районе Варезе после того, как его смыло рекой.

Также известно, что железнодорожные пути у многих пострадавших от стихии районах остаются закрытыми. Город Верона готовится к дальнейшему наводнению после того, как с 23 августа на него обрушились несколько волн непогоды.

Также в регионе Венето сильно пострадали районы Виченца и Беллуно. А горнолыжный курорт Кортина д'Ампеццо в Беллуно пострадал от оползней из-за сильного ветра и проливного дождя. В Бергамо спасателям пришлось расчистить дороги, непроходимые из-за сильного града.

Фото: непогода в Италии (twitter.com)

Кроме того, 31 августа и 1 сентября в регионах Абруццо, Эмилия-Романья, Марке, Молизе, Апулия, Сицилия, Тоскана и Умбрия было объявлено шторове предупреждение "желтого" уровня опасности.

Напомним, в Индии в результате наводнения в штате Одиши погибли 17 человек, также непогода повредила 10 382 дома.