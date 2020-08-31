Торнадо та град: в Італії через негоду загинули чотири людини

На півдні та центрі Італії у вихідні дні спостерігалися екстремальні погодні умови. Внаслідок негоди загинули щонайменше чотири людини, а також було завдано великої матеріальної шкоди.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, двоє дівчат віком 3 та 14 років у Томкані загинули, коли торнадо звалило дерево на їхній намет у кемпінгу. Крім того, в Південному Тіролі під час сильної повені сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули двоє німецьких туристів 45 та 67 років.

Разом з тим, 38-річний чоловік пропав безвісти в районі Варезе після того, як його змило рікою.

Також відомо, що залізничні колії у багатьох постраждалих від стихії районах залишаються закритими. Місто Верона готується до подальшої повені після того, як з 23 серпня на нього обрушилися кілька хвиль негоди.

Також в регіоні Венето сильно постраждали райони Віченца і Беллуно. А гірськолижний курорт Кортіна д'Ампеццо в Беллуно постраждав від зсувів через сильний вітер і проливний дощ. У Бергамо рятувальникам довелося розчистити дороги, непрохідні через сильний град.

Фото: негода в Італії (twitter.com)

Крім того, 31 серпня та 1 вересня у регіонах Абруццо, Емілія-Романья, Марке, Молізе, Апулія, Сицилія, Тоскана та Умбрія було оголошено шторове попередження "жовтого" рівня небезпеки.

Нагадаємо, в Індії в результаті повені в штаті Одіші загинули 17 людей, також негода пошкодила 10 382 будинки.