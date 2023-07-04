Торкнеться всього світу. У НАТО висловилися про можливий підрив росіянами ЗАЕС

Він зазначив, що якщо окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС, то наслідки "вийдуть за межі типової проблеми безпеки ".

"Якщо це станеться, тоді це набагато серйозніша проблема, ніж просто військова проблема або щось лише для НАТО. Це те, , ц", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Він додав, що підрив станції може стати екологічною катастрофою та

"Можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це , якщо вони це зроблять. ", - додав Бауер.

Загроза теракту на ЗАЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС з подальшим викидом радіації. При цьому раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. Персоналу, який залишився, наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації.

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