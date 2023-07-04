Коснется всего мира. В НАТО высказались о возможном подрыве россиянами ЗАЭС

Он отметил, что если оккупанты устроят теракт на Запорожской АЭС, то последствия "выйдут за пределы типичной проблемы безопасности ".

"Если это произойдет, тогда это гораздо более серьезная проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО. Это то, , ", - сказал глава Военного комитета НАТО.

Он добавил, что подрыв станции может стать экологической катастрофой и

"Можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это , если они это сделают. ", - добавил Бауэр.

Угроза теракта в ЗАЭС

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся совершить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. При этом ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции.

После этого в разведке заявили, что россияне уменьшают присутствие на станции. Оставшемуся персоналу приказали обвинять Украину в случае аварийной ситуации.

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