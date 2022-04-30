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Торгуют сосисками из Крыма. В Энергодаре вводят российский рубль

Фото: Энергодар (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В Энергодаре Запорожской области оккупанты начали вводить в обращение российские рубли. За них можно купить сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

"Есть ли в тех магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским ГОСТам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось", - говорится в сообщении, где отмечают, что на замену гривне местные жители "смотрят со страхом".

Кроме того, известно, что ввести в обращение рубли захватчики с 1 мая планируют и в тоже оккупированном войсками Мелитополе. Но здесь этот процесс тормозят местные жители.

"Из-за сопротивления населения собираются привлечь к этому "процессу" бывших работников банковской системы, отправив их на обучение в Ростов-на-Дону", - добавляют в компании.

Как сообщалось, военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение из Запорожья через Каменское на Васильевку. Здесь передвигаться транспортом пока опасно.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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