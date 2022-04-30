ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено, - ОВА

Новина українською →
Запорожье, Суббота 30 апреля 2022 10:57
Движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено, - ОВА Фото: в Запорожской области частично ограничили движение транспорта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение из Запорожья через Каменское на Васильевку. Здесь передвигаться транспортом пока опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее объявление Запорожской ОВА.

"Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено", - говорится в сообщении.

Украинцев с пониманием просят отнестись к сложившейся ситуации.

"Об открытии гуманитарного коридора будет уведомлено дополнительно", - добавляют в ОВА.

Как сообщалось, украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Запорожская область Война в Украине
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны