Движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено, - ОВА

Военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение из Запорожья через Каменское на Васильевку. Здесь передвигаться транспортом пока опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее объявление Запорожской ОВА.

"Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено", - говорится в сообщении. Украинцев с пониманием просят отнестись к сложившейся ситуации. "Об открытии гуманитарного коридора будет уведомлено дополнительно", - добавляют в ОВА.