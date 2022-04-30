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Торгують сосисками із Криму. В Енергодарі вводять російський рубль

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Запоріжжя, Субота 30 квітня 2022 14:34
Торгують сосисками із Криму. В Енергодарі вводять російський рубль Фото: Енергодар (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

В Енергодарі Запорізької області окупанти почали вводити в обіг російські рублі. За них можна купити сосиски, ковбасу й інші продукти, привезені з Криму, Білорусі та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

"Чи є у тих крамницях покупці? Так, і чимало. Втім річ не в любові до продуктів за радянськими ГОСТами, а у тому, що "живих" українських грошей у людей вже не залишилося", - йдеться в повідомленні, де зазначають, що на заміну гривні місцеві жителі "дивляться з острахом".

Крім того, відомо, що ввести в обіг рублі загарбники з 1 травня планують і в теж окупованому військами Мелітополі. Але тут цей процес гальмують місцеві.

"Через спротив населення збираються залучити до цього "процесу" колишніх працівників банківської системи, відправивши їх на навчання в Ростов-на-Дону", - додають в компанії.

Як повідомлялося, військове командування Сил оборони Запоріжжя заборонило рух із Запоріжжя через Кам'янське на Василівку. Тут пересуватися транспортом поки що небезпечно.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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