Торгував російською зброєю та боєприпасами. У Херсоні затримали священника УПЦ МП

Як з'ясувало слідство, клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них - прямо на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні.

Співробітники СБУ затримали його "на гарячому" - поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла" з комплектуючими.

У "доповнення" до цих ПЗРК священник "пропонував" придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тисяч гривень.

Встановлено, що фігурант підшукував своїх клієнтів через власні зв’язки, у тому числі в кримінальних колах.

Зазначено, що потрапляння зброї до представників злочинного світу могло призвести до загострення внутрішньої обстановки у Херсоні, зокрема через спроби провокацій з боку російських спецслужб.

Під час огляду схрону на території будівництва нового храму УПЦ МП у Херсоні вилучено 5 пострілів та 2 порохових заряди для гранатометів.

Другий схрон був обладнаний у підвалі дев’ятиповерхового будинку. Там священник зберігав:

кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

3 бойові гранати Ф-1;

майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Фото: у Херсоні затримали священника УПЦ МП, який торгував російською зброєю та боєприпасами (t.me/SBUkr)

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав для нього запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомили в СБУ, вся вилучена зброя і боєприпаси направлені на експертизу, а надалі будуть передані на потреби ЗСУ.

Перевірки УПЦ МП

Нагадаємо, Служба безпеки України цього року провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.

Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюю у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.