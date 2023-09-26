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Торговал российским оружием и боеприпасами. В Херсоне задержали священника УПЦ МП

Фото: в Херсоне задержали священника УПЦ МП, который торговал российским оружием и боеприпасами (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Херсонской области. Он подпольно продавал оружие и боеприпасы, оставшиеся после бегства российских оккупантов от украинского контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как выяснило следствие, клирик хранил вражеские арсеналы в двух тайниках. Один из них – прямо на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне.

Сотрудники СБУ задержали его "на горячем" - поэтапно задокументировав попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" с комплектующими.

В "дополнение" к этим ПЗРК священник "предлагал" приобрести боеприпасы к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7. Стоимость таких средств поражения продавец в рясе оценил в 115 тысяч гривен.

Установлено, что фигурант подыскивал своих клиентов из-за собственных связей, в том числе в криминальных кругах.

Отмечено, что попадание оружия в представители преступного мира могло привести к обострению внутренней обстановки в Херсоне, в частности, из-за попыток провокаций со стороны российских спецслужб.

Во время осмотра хранилища на территории строительства нового храма УПЦ МП в Херсоне изъято 5 выстрелов и 2 пороховых заряда для гранатометов.

Второй тайник был оборудован в подвале девятиэтажного дома. Там священник хранил:

  • пулемет и автомат Калашникова с комплектующими;
  • 3 боевые гранаты Ф-1;
  • почти 7 тыс. патронов к автоматическому оружию, в том числе крупнокалиберных образцов.
 

Фото: в Херсоне задержан священник УПЦ МП, который торговал российским оружием и боеприпасами ( t.me/SBUkr )

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщили в СБУ, все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, а в дальнейшем будут переданы на нужды ВСУ.

Проверки УПЦ МП

Напомним, Служба безопасности Украины в этом году провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозреваю в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

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