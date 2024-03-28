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Торговали "белыми билетами". В Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя

Четверг 28 марта 2024 12:20
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Торговали "белыми билетами". В Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя Фото: в Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Что случилось

Работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил одному из военнообязанных "помочь" получить документы о непригодности к службе.

В том же числе он даже предоставил "выбор" оформить непригодность:

  • из-за брака с женщиной с инвалидностью;
  • из-за ограничений по состоянию здоровья.

Дельцы были задержаны еще в феврале текущего года во время передачи 7 тысяч долларов.

Фото: в Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Фигурантам дел, согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве мошенники, выдававшие себя за сотрудников ТЦК и ДБР, обманули мужчину на 1,7 млн гривен.

Также в Одессе разоблачили "схему" в Одесском районном ТЦК и СП, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

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