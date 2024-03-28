Торговали "белыми билетами". В Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя
Завершено расследование в отношении работника Раздельнянского районного территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), который вместе с одним из правоохранителей торговал "белыми билетами" в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Что случилось
Работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил одному из военнообязанных "помочь" получить документы о непригодности к службе.
В том же числе он даже предоставил "выбор" оформить непригодность:
- из-за брака с женщиной с инвалидностью;
- из-за ограничений по состоянию здоровья.
Дельцы были задержаны еще в феврале текущего года во время передачи 7 тысяч долларов.
Фото: в Одесской области будут судить работника ТЦК и правоохранителя (dbr.gov.ua)
Что угрожает
Фигурантам дел, согласно ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Киеве мошенники, выдававшие себя за сотрудников ТЦК и ДБР, обманули мужчину на 1,7 млн гривен.
Также в Одессе разоблачили "схему" в Одесском районном ТЦК и СП, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.
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