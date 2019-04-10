В торговом центре Бангкока произошел пожар, есть жертвы

В туристической части Бангкока произошел пожар на седьмом этаже многоэтажного ТЦ Central World.

Как сообщает Mirror, некоторые пожарные выходы были заблокированы. Тысячи людей в панике старались покинуть здание торгового центра.

Во время пожара погибли три человека. Посетители или сотрудники центра, оказались отрезанными огнем от выходов и выпрыгнули из окон здания.

На данный момент, сотрудники спасательных служб стараются локализировать пожар.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

Кроме того, в Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании.

Также, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время ликвидации пожара в квартире дома в Шевченковском районе столицы погиб человек.