ru
ua

В торговом центре Бангкока произошел пожар, есть жертвы


Пожар произошел на седьмом этаже многоэтажного ТЦ Central World

В туристической части Бангкока произошел пожар на седьмом этаже многоэтажного ТЦ Central World. 

Как сообщает Mirror, некоторые пожарные выходы были заблокированы. Тысячи людей в панике старались покинуть здание торгового центра. 

Во время пожара погибли три человека. Посетители или сотрудники центра, оказались отрезанными огнем от выходов и выпрыгнули из окон здания. 

На данный момент, сотрудники спасательных служб стараются локализировать пожар.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области произошел пожар на сахарном заводе.  По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

Кроме того, в Париже произошел пожар в многоэтажном жилом доме, что впоследствии стало причиной взрыва в здании. 

Также, 6 апреля в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время ликвидации пожара в квартире дома в Шевченковском районе столицы погиб человек.

Второй полузащитник "Динамо" перешел в бразильский "Сан-Паулу" У Зеленского выдвинули требования к Порошенко
Читать все новости