У торговому центрі Бангкока сталася пожежа, є жертви

В туристичній частині Бангкока сталася пожежа на сьомому поверсі багатоповерхового ТЦ Central World.

Як повідомляє Mirror, деякі пожежні виходи були заблоковані. Тисячі людей в паніці намагалися покинути будівлю торгового центру.

Під час пожежі загинули три людини. Відвідувачі або співробітники центру, виявилися відрізаними вогнем від виходів і вистрибнули з вікон будівлі.

На даний момент, співробітники рятувальних служб намагаються локалізувати пожежу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області сталася пожежа на цукровому заводі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало порушення правил безпеки при демонтажі обладнання.

Крім того, в Парижі сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, що згодом стало причиною вибуху в будівлі.

Також, 6 квітня у Києві сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Під час ліквідації пожежі в квартирі будинку в Шевченківському районі столиці загинула людина.