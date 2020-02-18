В торговом центре Таиланда неизвестный открыл стрельбу

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Неизвестным были совершены по меньшей мере семь выстрелов в одном из торговых центров в Бангкоке

В результате стрельбы в одном из торговых центров в Бангкоке один человек погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Khaosod English.

По данным полиции, неизвестным были совершены по меньшей мере семь выстрелов, прежде чем нападавшему удалось скрыться.

"Полиция заявила, что женщина была убита, а еще один человек ранен после того, как во вторник днем неизвестный мужчина открыл огонь в торговом центре в центре Бангкока", - пишут в издании.

Как сообщается, стрелок был бывшим мужем жертвы и совершил преступление из-за бытового конфликта. Пара развелась после 10 лет совместной жизни. Муж работает охранником в другом торговом центре. Полиция сейчас разыскивает стрелка.

Напомним, в результате массовой стрельбы в Таиланде погибли не менее 30 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что таиландские правоохранители установили личность военнослужащего, который устроил стрельбу в торговом центре Terminal 21 города Корат.

Также, ранее сообщалось, что полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, который устроил массовую стрельбу. Его обезвредили в торговом центре Terminal 21, где он скрывался более 17 часов.