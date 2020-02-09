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Полиция ликвидировала военного, который застрелил 25 человек в Таиланде

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 05:38
Полиция ликвидировала военного, который застрелил 25 человек в Таиланде
Фото: военный, устроивший стрельбу (twitter.com lattebbrook)

Его застрелили на территории торгового центра

Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима и убившего 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Стрелка убили в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от правохранителей более 17 часов.

В результате стрельбы 25 человек погили и 63 получили ранениия. Среди погибших есть военнослужащие.

Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 21, а пострадавших - до 33.

Военнослужащий сначала открыл стрельбу на территории воинской части. Он убил трех человек - своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.

Затем сел в автомобиль и направился в центр города. По дороге он расстреливал прохожих. Впоследствии он захватил заложников в торговом центре Terminal 21.

РБК-Украина писало, что правоохранители установили личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.

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