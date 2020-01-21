Торгівля в Україні прискорила зростання

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Високий споживчий попит призвів до стрімкого зростання роздрібної торгівлі

Фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у 2019 році зріс на 10,5%, у той час як у 2018 році було зафіксовано зростання на 6,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, у грудні 2019 року проти грудня 2018 року обсяг фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі збільшився на 12,5%, порівняно із листопадом 2019 року на 18,7%.

Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі у 2019 році порівняно з 2018 роком спостерігалося в Київській (на 20,0%), Вінницькій (на 18,6%), Тернопільській (на 17,5%) та Луганській (на 16,0%) областях.

Відзначимо, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, підприємствами роздрібної торгівлі у 2018 році було продано продовольчих товарів на 289,7 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в 2018 році серед усіх товарів частка вітчизняної продукції становить 53,2%, серед продовольчих товарів - 81,4%, серед непродовольчих товарів - 31,7%..