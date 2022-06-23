Европол расследует торговлю людьми под видом помощи беженцам из Украины
Европол раскрыл 9 подозреваемых, которые обещали помочь украинским беженцам, и могли заниматься торговлей людьми.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Европол.
Европол 23 июня организовал хакатон по мониторингу различных онлайн-платформ, чтобы выявить преступные сети, которые пытаются вербовать украинских беженцев. В нем приняли участие 14 стран ЕС и 93 офицера.
Участники исследовали посты, в которых люди предлагали помощь беженцам с трудоустройством, проживанием и траспортуванням. Также мониторили сайты знакомств, рекрутинговые сайты и платформы, предлагающие сексуальные услуги.
Всего следователи проверили 125 онлайн-платформ, из них:
- 42 интернет-платформы, подозреваемых в связях с торговлей людьми;
- 6 онлайн-платформ, связанных с торговлей людьми.
Также Европол выявил 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировал 9 возможных жертв. По результатам исследования начато 15 новых расследований.
Напомним, эксперт назвал условия, когда беженцы начнут возвращаться в Украину.
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