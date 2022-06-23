ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Європол розслідує торгівлю людьми під видом допомоги біженцям із України

Новость на русском →
Нідерланди, Четвер 23 червня 2022 21:29
Європол розслідує торгівлю людьми під видом допомоги біженцям із України Фото: Європол виявив 9 платформ, що підозрюються у торгівлі людьми (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європол викрив 9 підозрюваних, які обіцяли допомогти українським біженцям, та могли займатися торгівлею людьми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Європол.

Європол 23 червня організував хакатон з моніторингу різних онлайн-платформ, щоб виявити злочинні мережі, які намагаються вербувати українських біженців. У ньому взяли участь 14 країн ЄС і 93 офіцери.

Учасники досліджували пости, в яких люди пропонували біженцям допомогу з працевлаштуванням, проживанням і траспортуванням. Також моніторили сайти знайомств, рекрутингові сайти і платформи, що пропонують сексуальні послуги.

Всього слідчі перевірили 125 онлайн-платформ, з них:

  • 42 інтернет-платформи, підозрювані у зв’язках з торгівлею людьми;
  • 6 онлайн-платформ, пов’язаних з торгівлею людьми.

Також Європол виявив 9 підозрюваних у торгівлі людьми та ідентифіковав 9 можливих жертв. За результатими дослідження розпочато 15 нових розслідувань.

Нагадаємо, експерт назвав умови, коли біженці почнуть повертатися в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Европол
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі