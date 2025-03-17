Торгові війни Трампа сповільнять економічне зростання у світі та у США, - прогноз ОЕСР

Зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,1% у 2025 році та 3,0% у 2026 році. Це станеться через вищі торговельні бар'єри в кількох економіках G20 і зростаючу політичну невизначеність, що впливає на інвестиції та витрати домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСР .

Прогнозується, що річне реальне зростання ВВП у Сполучених Штатах сповільниться з дуже високих нещодавніх темпів до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.

Очікується, що реальне зростання ВВП єврозони становитиме 1,0% у 2025 році та 1,2% у 2026 році, оскільки зростаюча невизначеність стримує зростання.

Прогнозується, що зростання в Китаї сповільниться з 4,8% цього року до 4,4% у 2026 році.

Інфляційний тиск зберігається в багатьох економіках, при цьому загальна інфляція нещодавно знову зросла у все більшій частці економік. Інфляція цін на послуги залишається високою, із середнім показником 3,6% в економіках ОЕСР. За прогнозами, у 2025-26 роках інфляція буде вищою, ніж очікувалося раніше, хоча все ще буде помірною в міру уповільнення економічного зростання. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 3,8% у 2025 році до 3,2% у 2026 році в економіках G20.

Торгові війни Трампа

Як зазначили в ОЕСР, високий рівень геополітичної та політичної невизначеності наразі несе з собою суттєві ризики для базових прогнозів. Одним із можливих ризиків є ескалація заходів з обмеження торгівлі.

Ілюстрація, в якій двосторонні тарифи підвищуються на весь несировинний імпорт до США з відповідним підвищенням тарифів, що застосовуються до несировинного імпорту з США в усіх інших країнах, показує, що світовий обсяг виробництва може впасти приблизно на 0,3% до третього року, а світова інфляція може зрости на 0,4 відсоткових пункти на рік у середньому за перші три роки.

"Вплив цих шоків буде посилено, якщо політична невизначеність збільшуватиметься ще більше або відбудеться широкомасштабна переоцінка ризиків на фінансових ринках. Це посилить знижувальний тиск на корпоративні та домашні витрати в усьому світі", - зазначають в ОЕСР.