ua en ru
Пн, 17 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Торговые войны Трампа замедлят экономический рост в мире и в США, - прогноз ОЭСР

Украина, Понедельник 17 марта 2025 14:30
UA EN RU
Торговые войны Трампа замедлят экономический рост в мире и в США, - прогноз ОЭСР Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Рост мирового ВВП замедлится с 3,2% в 2024 году до 3,1% в 2025 году и 3,0% в 2026 году. Это произойдет из-за более высоких торговых барьеров в нескольких экономиках G20 и возросшей политической неопределенности, влияющей на инвестиции и расходы домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР.

Прогнозируется, что годовой реальный рост ВВП в Соединенных Штатах замедлится с очень высоких недавних темпов до 2,2% в 2025 году и 1,6% в 2026 году.

Ожидается что реальный рост ВВП еврозоны составит 1,0% в 2025 году и 1,2% в 2026 году, поскольку возросшая неопределенность сдерживает рост.

Прогнозируется, что рост в Китае замедлится с 4,8% в этом году до 4,4% в 2026 году.

Торговые войны Трампа замедлят экономический рост в мире и в США, - прогноз ОЭСР

Инфляционное давление сохраняется во многих экономиках, при этом общая инфляция недавно снова выросла во все большей доле экономик. Инфляция цен на услуги остается высокой, со средним показателем 3,6% в экономиках ОЭСР. По прогнозам, в 2025-26 годах инфляция будет выше, чем ожидалось ранее, хотя все еще будет умеренной по мере замедления экономического роста. Прогнозируется, что общая инфляция снизится с 3,8% в 2025 году до 3,2% в 2026 году в экономиках G20.

Торговые войны Трампа

Как отметили в ОЭСР высокий уровень геополитической и политической неопределенности в настоящее время несет с собой существенные риски для базовых прогнозов. Одним из возможных рисков является эскалация мер по ограничению торговли.

Иллюстрация, в которой двусторонние тарифы повышаются на весь несырьевой импорт в США с соответствующим повышением тарифов, применяемых к несырьевому импорту из СЩА во всех других странах, показывает, что мировой объем производства может упасть примерно на 0,3% к третьему году, а мировая инфляция может вырасти на 0,4 процентных пункта в год в среднем за первые три года.

Торговые войны Трампа замедлят экономический рост в мире и в США, - прогноз ОЭСР

"Влияние этих шоков будет усилено, если политическая неопределенность будет увеличиваться еще больше или произойдет широкомасштабная переоценка рисков на финансовых рынках. Это усилит понижательное давление на корпоративные и домашние расходы по всему миру", - отмечают в ОЭСР.

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) - это международная организация, объединяющая 38 стран, которые стремятся к развитию экономики, повышению уровня жизни и стабильности мировой торговли.

В организацию входят экономически развитые страны, включая США, Канаду, Германию, Францию, Великобританию, Японию и другие.

Штаб-квартира находится в Париже, Франция. ОЭСР публикует отчеты, проводит исследования и консультирует правительства по вопросам экономической политики.

Тарифная война президента США Дональда Трампа против союзников уже привела к падению американских фондовых рынков. Пока что это Украине никак не угрожает, но если ситуация обернется глобальным кризисом, то негативного влияния избежать не удастся.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВП Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
Сибига: Уже обсуждаем детали размещения военного контингента в Украине
DAILY
Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Ахтем Чийгоз: Крым – больше не курорт и не военная база, а транзитная территория