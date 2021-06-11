Торговал оружием: во Львовской области задержали священника

По данным правоохранителей, мужчина через Интернет вел переписку, давал консультации и разъяснения. Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и присылал "товар" по почте.

Задержан 47-летний мужчина. Указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения, сообщили в пресс-службе.

9 июня работниками при силовой поддержке спецназовцев задержали священника.