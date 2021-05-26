СБУ задержала офицера Нацгвардии за торговлю оружием
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали офицера Нацгвардии при попытке сбыта переделанных стартовых пистолетов. Клиентов на оружие и боеприпасы он подыскивал среди знакомых и в криминальных кругах.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации спецслужбы, начальник вооружения одной из частей Нацгвардии переделал стартовые пистолеты под стрельбу травматическими патронами. Мастерскую офицер устроил в подсобном помещении своего дома.
По версии следствия, военнослужащий подыскивал клиентов на оружие и боеприпасы через личные связи и в криминальных кругах. Его задержали при попытке сбыть возле одного из торгово-развлекательного центра Черкасс три пистолета и комплекта патронов к ним.
В ходе обыска у него дома и в автомобиле изъято:
- 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
- почти 200 боевых патронов различного калибра;
- специальное оборудование для переделки пистолетов.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: задержание сотрудника Нацгвардии (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее Шевченковский городской суд в Черновцах признал офицера СБУ виновным в самовольном оставлении места несения дежурства сроком до 10 дней. За это нарушение на него наложен административный штраф.
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