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СБУ задержала офицера Нацгвардии за торговлю оружием

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Киев, Среда 26 мая 2021 17:48
СБУ задержала офицера Нацгвардии за торговлю оружием Фото: задержание сотрудника Нацгвардии (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали офицера Нацгвардии при попытке сбыта переделанных стартовых пистолетов. Клиентов на оружие и боеприпасы он подыскивал среди знакомых и в криминальных кругах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, начальник вооружения одной из частей Нацгвардии переделал стартовые пистолеты под стрельбу травматическими патронами. Мастерскую офицер устроил в подсобном помещении своего дома.

По версии следствия, военнослужащий подыскивал клиентов на оружие и боеприпасы через личные связи и в криминальных кругах. Его задержали при попытке сбыть возле одного из торгово-развлекательного центра Черкасс три пистолета и комплекта патронов к ним.

В ходе обыска у него дома и в автомобиле изъято:

  • 4 переделанных пистолета и комплектующие части к ним;
  • почти 200 боевых патронов различного калибра;
  • специальное оборудование для переделки пистолетов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 263-1 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: задержание сотрудника Нацгвардии (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее Шевченковский городской суд в Черновцах признал офицера СБУ виновным в самовольном оставлении места несения дежурства сроком до 10 дней. За это нарушение на него наложен административный штраф.

Отметим, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Как писало РБК-Украина, народный депутат текущего 9-го созыва предстанет перед судом за неперсональное голосование в зале Верховной Рады. Он проголосовал за коллегу в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к одному из законопроектов.

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