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У Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 12:23
У Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу Фото: у Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днями в Києві затримали чергового ділка, який займався продажем гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Зокрема, зловмисник торгував військовою амуніцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка.

"Черговий "бізнесмен" був затриманий днями в Києві. У чоловіка був доступ до гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Це військова амуніція, медичні аптечки, спальники і т.д. і пішло все це не на фронт, а на ринок. Наприклад, розцінки: бронежилет 4-5 класів захисту - 680 доларів США, каска - 200 доларів США",- розповів він.

Поліція затримала зловмисника при спробі продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму понад 600 тисяч гривень. А під час обшуків за місцем проживання у нього знайшли ще 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів і аптечок, а також багато інших життєво необхідних для військових речей.

За розкрадання гуманітарної допомоги фігурант вже отримав підозру. Йому загрожує від 5 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі правоохоронці викрили масштабну корупційну схему. В результаті практично всі топ-керівникам оголосили про підозру.

Також раніше Служба безпеки України викрила шахрайську схему. Зловмисники ввозили військовий товар з-за кордону під виглядом "гуманітарки".

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Київ Гуманітарна допомога Задержание
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