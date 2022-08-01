У Києві затримали "ділка", який продавав гумдопомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка.

"Черговий "бізнесмен" був затриманий днями в Києві. У чоловіка був доступ до гуманітарної допомоги, наданої для ЗСУ. Це військова амуніція, медичні аптечки, спальники і т.д. і пішло все це не на фронт, а на ринок. Наприклад, розцінки: бронежилет 4-5 класів захисту - 680 доларів США, каска - 200 доларів США ",- розповів він.

Поліція затримала зловмисника при спробі продати близько 40 одиниць військової амуніції на суму понад 600 тисяч гривень. А під час обшуків за місцем проживання у нього знайшли ще 120 бронежилетів і касок, понад 500 індивідуальних перев'язувальних пакетів і аптечок, а також багато інших життєво необхідних для військових речей.