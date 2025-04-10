Торгова війна Трампа: експерти побачили ризики для України і неочевидний плюс

Мита Трампа - початок глобальної кризи?

За словами екс-радника президента України з питань економіки Олега Устенка, криза починається - світова економіка входить в спіраль падіння, адже обвал фондових ринків тягне за собою таку ж тенденцію в сировинних і товарних ринках.

"Зниження і на фондових, і на сировинних ринках створює додаткову хвилю паніки. Світова економіка входить в спіраль падіння, зростає невизначеність щодо того, яка буде політика центральних банків", - сказав Олег Устенко.

Як глобальна криза вплине на Україну?

Падіння фондових ринків США, країн Азії та запровадження мит Трампом буде впливати і на європейські країни.

"Якщо ситуація на європейських ринках погіршиться, а вона зараз погіршується (станом на 7 квітня – ред.), це означає, що можуть виникнути ризики і для нас, особливо у питанні залучення додаткової фінансової підтримки від Європи", - пояснює Устенко.

Він додав, що головним наслідком економічної кризи для України стане зменшення доступу до капіталу, багато інвесторів згорнуть свої проекти і не будуть брати на себе ризики капіталовкладень, в тому числі в Україну. Падіння цін на світових товарних ринках призведе до скорочення доходів від експорту української сировини.

"Можливості нашого бюджету будуть погіршуватися", - додав Устенко.

Металургія та агросектор України постраждають?

На думку голови експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Бориса Кушнірука, падіння цін на світових товарних ринках призводить до здешевлення металопродукції, яка є однією із важливих статей українського експорту.

За словами Бориса Кушнірука, на фоні загального падіння цін на сировинні товари можливе також падіння цін на аграрну продукцію.

"Ціни на аграрну продукцію дуже залежать від врожаю у певному році, тому попри те, що ціни на сировинні товари будуть знижуватися, для аграрної продукції це може і не відбутися, а може й відбутися. Все залежить від природних умов і врожаю", - сказав він.

Чому падіння цін на нафту - удар для РФ?

Позитивним аспектом суттєвого падіння цін на сировину, зокрема на нафту, за словами Кушнірука, буде зниження доходів Росії, адже країна-агресор втратить частину доходів від експорту вуглеводнів з яких фінансується війна в Україні.

"Падіння цін на нафту до 40 доларів за барель зробить продовження війни просто неможливим. З цієї точки це може бути позитивом", - прокоментував експерт. Також зниження цін на нафту дасть в результаті зниження цін на нафтопродукти, які у великій кількості імпортує Україна, а також до зменшення цін на АЗС.

Станом на 10 квітня ціна на еталонний сорт нафти Brent на міжнародних майданчиках впала до 63,8 доларів за барель, що на 3,5% нижче ніж днем раніше. Ціна на екпортний сорт російської нафти Urals вапала до 65,5 доларів за барель.