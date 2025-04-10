Торгова війна Трампа: експерти побачили ризики для України і неочевидний плюс

Торгова війна між США та Китаєм може призвести до світової економічної кризи. Радикальні рішення Америки ставлять під загрозу і Україну.
Яке відношення мита Трампа мають до України і чому для Кремля це може бути ударом – РБК-Україна розпитало експертів.
За словами екс-радника президента України з питань економіки Олега Устенка, криза починається - світова економіка входить в спіраль падіння, адже обвал фондових ринків тягне за собою таку ж тенденцію в сировинних і товарних ринках.
"Зниження і на фондових, і на сировинних ринках створює додаткову хвилю паніки. Світова економіка входить в спіраль падіння, зростає невизначеність щодо того, яка буде політика центральних банків", - сказав Олег Устенко.
Падіння фондових ринків США, країн Азії та запровадження мит Трампом буде впливати і на європейські країни.
"Якщо ситуація на європейських ринках погіршиться, а вона зараз погіршується (станом на 7 квітня – ред.), це означає, що можуть виникнути ризики і для нас, особливо у питанні залучення додаткової фінансової підтримки від Європи", - пояснює Устенко.
Він додав, що головним наслідком економічної кризи для України стане зменшення доступу до капіталу, багато інвесторів згорнуть свої проекти і не будуть брати на себе ризики капіталовкладень, в тому числі в Україну. Падіння цін на світових товарних ринках призведе до скорочення доходів від експорту української сировини.
"Можливості нашого бюджету будуть погіршуватися", - додав Устенко.
На думку голови експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Бориса Кушнірука, падіння цін на світових товарних ринках призводить до здешевлення металопродукції, яка є однією із важливих статей українського експорту.
За словами Бориса Кушнірука, на фоні загального падіння цін на сировинні товари можливе також падіння цін на аграрну продукцію.
"Ціни на аграрну продукцію дуже залежать від врожаю у певному році, тому попри те, що ціни на сировинні товари будуть знижуватися, для аграрної продукції це може і не відбутися, а може й відбутися. Все залежить від природних умов і врожаю", - сказав він.
Позитивним аспектом суттєвого падіння цін на сировину, зокрема на нафту, за словами Кушнірука, буде зниження доходів Росії, адже країна-агресор втратить частину доходів від експорту вуглеводнів з яких фінансується війна в Україні.
"Падіння цін на нафту до 40 доларів за барель зробить продовження війни просто неможливим. З цієї точки це може бути позитивом", - прокоментував експерт. Також зниження цін на нафту дасть в результаті зниження цін на нафтопродукти, які у великій кількості імпортує Україна, а також до зменшення цін на АЗС.
Станом на 10 квітня ціна на еталонний сорт нафти Brent на міжнародних майданчиках впала до 63,8 доларів за барель, що на 3,5% нижче ніж днем раніше. Ціна на екпортний сорт російської нафти Urals вапала до 65,5 доларів за барель.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 2 квітня повідомив про запровадження з 9 квітня 10%-вих мит на майже всі країни і підвищені для деяких партнерів, у тому числі для Китаю - 34%. Це призвело до падіння фондових ринків по всьому світу, зокрема в США і в Китаї.
8 квітня Трамп підняв мито для Китаю на 50% - до 104%. У відповідь КНР запровадила мито для товарів із США на рівні 84%.
9 квітня президент США вирішив знову підняти мито для Китаю - до 125%, вони вступили в силу в той же день. Трамп назвав причиною такого рішення "брак поваги" з боку Пекіну, тобто позицію незгоди з політикою Білого дому і митами у відповідь.
Також Трамп зменшив для країн, які пішли на переговори зі США і не застосували кроків у відповідь, мито до мінімального значення (10%) на 90 днів. Цей термін, за словами міністра фінансів Скотта Бессента, буде використаний для проведення переговорів. За словами Трампа, США ведуть діалон із понад 75 країнами світу.
Більше про наслідки торгової війни США та Китаю для світової економіки у статті РБК-Україна "Рекордне мито США для Китаю. Що чекає на світову економіку".