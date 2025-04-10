Торговая война Трампа: эксперты увидели риски для Украины и неочевидный плюс

Пошлины Трампа - начало глобального кризиса?

По словам экс-советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, кризис начинается - мировая экономика входит в спираль падения, ведь обвал фондовых рынков влечет за собой такую же тенденцию в сырьевых и товарных рынках.

"Снижение и на фондовых, и на сырьевых рынках создает дополнительную волну паники. Мировая экономика входит в спираль падения, растет неопределенность относительно того, какая будет политика центральных банков", - сказал Олег Устенко.

Как глобальный кризис повлияет на Украину?

Падение фондовых рынков США, стран Азии и введение пошлин Трампом будет влиять и на европейские страны.

"Если ситуация на европейских рынках ухудшится, а она сейчас ухудшается (по состоянию на 7 апреля - ред.), это означает, что могут возникнуть риски и для нас, особенно в вопросе привлечения дополнительной финансовой поддержки от Европы", - объясняет Устенко.

Он добавил, что главным следствием экономического кризиса для Украины станет уменьшение доступа к капиталу, многие инвесторы свернут свои проекты и не будут брать на себя риски капиталовложений, в том числе в Украину. Падение цен на мировых товарных рынках приведет к сокращению доходов от экспорта украинского сырья.

"Возможности нашего бюджета будут ухудшаться", - добавил Устенко.

Металлургия и агросектор Украины пострадают?

По мнению главы экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Бориса Кушнирука, падение цен на мировых товарных рынках приводит к удешевлению металлопродукции, которая является одной из важных статей украинского экспорта.

По словам Бориса Кушнирука, на фоне общего падения цен на сырьевые товары возможно также падение цен на аграрную продукцию.

"Цены на аграрную продукцию очень зависят от урожая в определенном году, поэтому несмотря на то, что цены на сырьевые товары будут снижаться, для аграрной продукции это может и не произойти, а может и произойти. Все зависит от природных условий и урожая", - сказал он.

Почему падение цен на нефть - удар для РФ?

Положительным аспектом существенного падения цен на сырье, в частности на нефть, по словам Кушнирука, будет снижение доходов России, ведь страна-агрессор потеряет часть доходов от экспорта углеводородов из которых финансируется война в Украине.

"Падение цен на нефть до 40 долларов за баррель сделает продолжение войны просто невозможным. С этой точки это может быть позитивом", - прокомментировал эксперт. Также снижение цен на нефть даст в результате снижение цен на нефтепродукты, которые в большом количестве импортирует Украина, а также к уменьшению цен на АЗС.

По состоянию на 10 апреля цена на эталонный сорт нефти Brent на международных площадках упала до 63,8 долларов за баррель, что на 3,5% ниже чем днем ранее. Цена на экпортный сорт российской нефти Urals вапала до 65,5 долларов за баррель.