Торговая война Трампа: эксперты увидели риски для Украины и неочевидный плюс

Торговая война между США и Китаем может привести к мировому экономическому кризису. Радикальные решения Америки ставят под угрозу и Украину.
Какое отношение пошлины Трампа имеют к Украине и почему для Кремля это может быть ударом - РБК-Украина расспросило экспертов.
По словам экс-советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, кризис начинается - мировая экономика входит в спираль падения, ведь обвал фондовых рынков влечет за собой такую же тенденцию в сырьевых и товарных рынках.
"Снижение и на фондовых, и на сырьевых рынках создает дополнительную волну паники. Мировая экономика входит в спираль падения, растет неопределенность относительно того, какая будет политика центральных банков", - сказал Олег Устенко.
Падение фондовых рынков США, стран Азии и введение пошлин Трампом будет влиять и на европейские страны.
"Если ситуация на европейских рынках ухудшится, а она сейчас ухудшается (по состоянию на 7 апреля - ред.), это означает, что могут возникнуть риски и для нас, особенно в вопросе привлечения дополнительной финансовой поддержки от Европы", - объясняет Устенко.
Он добавил, что главным следствием экономического кризиса для Украины станет уменьшение доступа к капиталу, многие инвесторы свернут свои проекты и не будут брать на себя риски капиталовложений, в том числе в Украину. Падение цен на мировых товарных рынках приведет к сокращению доходов от экспорта украинского сырья.
"Возможности нашего бюджета будут ухудшаться", - добавил Устенко.
По мнению главы экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Бориса Кушнирука, падение цен на мировых товарных рынках приводит к удешевлению металлопродукции, которая является одной из важных статей украинского экспорта.
По словам Бориса Кушнирука, на фоне общего падения цен на сырьевые товары возможно также падение цен на аграрную продукцию.
"Цены на аграрную продукцию очень зависят от урожая в определенном году, поэтому несмотря на то, что цены на сырьевые товары будут снижаться, для аграрной продукции это может и не произойти, а может и произойти. Все зависит от природных условий и урожая", - сказал он.
Положительным аспектом существенного падения цен на сырье, в частности на нефть, по словам Кушнирука, будет снижение доходов России, ведь страна-агрессор потеряет часть доходов от экспорта углеводородов из которых финансируется война в Украине.
"Падение цен на нефть до 40 долларов за баррель сделает продолжение войны просто невозможным. С этой точки это может быть позитивом", - прокомментировал эксперт. Также снижение цен на нефть даст в результате снижение цен на нефтепродукты, которые в большом количестве импортирует Украина, а также к уменьшению цен на АЗС.
По состоянию на 10 апреля цена на эталонный сорт нефти Brent на международных площадках упала до 63,8 долларов за баррель, что на 3,5% ниже чем днем ранее. Цена на экпортный сорт российской нефти Urals вапала до 65,5 долларов за баррель.
Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля сообщил о введении с 9 апреля 10%-ных пошлин на почти все страны и повышенные для некоторых партнеров, в том числе для Китая - 34%. Это привело к падению фондовых рынков по всему миру, в том числе в США и в Китае.
8 апреля Трамп поднял пошлину для Китая на 50% - до 104%. В ответ КНР ввела пошлину для товаров из США на уровне 84%.
9 апреля президент США решил снова поднять пошлины для Китая - до 125%, они вступили в силу в тот же день. Трамп назвал причиной такого решения "недостаток уважения" со стороны Пекина, то есть позицию несогласия с политикой Белого дома и ответными пошлинами.
Также Трамп уменьшил для стран, которые пошли на переговоры с США и не применили ответных шагов, пошлины до минимального значения (10%) на 90 дней. Этот срок, по словам министра финансов Скотта Бессента, будет использован для проведения переговоров. По словам Трампа, США ведут диалог с более чем 75 странами мира.
Больше о последствиях торговой войны США и Китая для мировой экономики в статье РБК-Украина"Рекордная пошлина США для Китая. Что ждет мировую экономику".