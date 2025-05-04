Торгова війна скасовується? Трамп допустив зниження мит проти Китаю і назвав причину

Тарифна війна США і Китаю

Після повернення до Білого дому у 2025 році Трамп розпочав новий етап тарифної війни з Китаєм. У квітні американська адміністрація підвищила мита на китайські товари до 145%.

Пекін у відповідь запровадив 125% мита на американські товари та обмежив експорт рідкоземельних металів, критично важливих для високотехнологічної промисловості США.

Зауважимо, під американські мита потрапив не тільки Китай, а й понад 180 країн. Ставки становили від 10 до 49%, залежно від країни та окремих груп товарів і сировини. Проте пізніше Трамп призупинив ці тарифи на 90 днів і встановив для всіх країн єдину ставку 10%.

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