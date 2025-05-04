Торговая война отменяется? Трамп допустил снижение пошлин против Китая и назвал причину

Тарифная война США и Китая

После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп начал новый этап тарифной войны с Китаем. В апреле американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.

Пекин в ответ ввел 125% пошлины на американские товары и ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичной промышленности США.

Заметим, под американские пошлины попал не только Китай, но и более 180 стран. Ставки составляли от 10 до 49%, в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья. Однако позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.

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