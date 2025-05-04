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Торговая война отменяется? Трамп допустил снижение пошлин против Китая и назвал причину

Вашингтон, Воскресенье 04 мая 2025 20:16
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Торговая война отменяется? Трамп допустил снижение пошлин против Китая и назвал причину Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин, лидеры США и Китая (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом может снизить пошлины, которые были введены на китайские товары, поскольку из-за них между США и Китаем фактически остановилась торговля.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес, а они очень хотят вести бизнес", - сказал Трамп в интервью программе Meet the Press.

В то же время президент США похвалил недавние заявления Китая о готовности к переговорам о пошлинах, назвав их "позитивными". Но подчеркнул, что любое соглашение между Вашингтоном и Пекином должно быть "справедливым".

Тарифная война США и Китая

После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп начал новый этап тарифной войны с Китаем. В апреле американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.

Пекин в ответ ввел 125% пошлины на американские товары и ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичной промышленности США.

Заметим, под американские пошлины попал не только Китай, но и более 180 стран. Ставки составляли от 10 до 49%, в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья. Однако позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.

Больше о политике Трампа и тарифной войне читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Китай Тарифы
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