Торговая война отменяется? Трамп допустил снижение пошлин против Китая и назвал причину

Белый дом может снизить пошлины, которые были введены на китайские товары, поскольку из-за них между США и Китаем фактически остановилась торговля.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В то же время президент США похвалил недавние заявления Китая о готовности к переговорам о пошлинах, назвав их "позитивными". Но подчеркнул, что любое соглашение между Вашингтоном и Пекином должно быть "справедливым".

"В определенный момент я собираюсь их снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес, а они очень хотят вести бизнес", - сказал Трамп в интервью программе Meet the Press.

Тарифная война США и Китая

После возвращения в Белый дом в 2025 году Трамп начал новый этап тарифной войны с Китаем. В апреле американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.

Пекин в ответ ввел 125% пошлины на американские товары и ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичной промышленности США.

Заметим, под американские пошлины попал не только Китай, но и более 180 стран. Ставки составляли от 10 до 49%, в зависимости от страны и отдельных групп товаров и сырья. Однако позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.

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