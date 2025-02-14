Торгівельний шлях Індія - США, тарифи і F35. Трамп та Моді розповіли про домовленості

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосили про низку нових домовленостей між країнами. Вони, зокрема, стосуються розвитку торгівлі, військових продажів та протистоянню тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім та Reuters .

Індійський прем'єр, який перебуває у Штатах з візитом, та американський президент у Вашингтоні розповіли представникам ЗМІ на спільній прес-конференції про нові угоди між країнами. Перед тим зустріч між лідерами тривала понад годину.

За словами Трампа, США збираються збільшити військові продажі Індії на багато мільярдів доларів. Також він розповів, що Штати на шляху завершення угоди для того, щоб "остаточно" забезпечити Індію стелс-винищувачами F-35.

"Прем'єр-міністр Моді нещодавно оголосив про зниження несправедливих, дуже високих тарифів Індії, які обмежують доступ США на індійський ринок", - розповів президент США.

Також Трамп заявив, що Штати та Індія продовжать працювати разом, щоб протистояти загрозі радикального ісламського тероризму.

Крім того, американський президент оголосив про участь США у масштабному проекті з будівництва торгівельного шляху з Індії до Америки.

"Ми погодилися працювати разом, щоб допомогти побудувати один із найбільших торгівельних шляхів за всю історію. Він проходитиме від Індії до Венесуели, Італії та аж до Сполучених Штатів, з'єднуючи наших партнерів портами, залізницями та підводними кабелями", - сказав Трамп.

Своєю чергою Моді розповів, що сторони поставили собі за мету більш ніж подвоїти двосторонню торгівлю Індії, щоб досягти позначки у 500 мільярдів доларів у період до 2030 року.

Індійський прем'єр поінформував, що вони зосередяться на торгівлі нафтою і газом, і що у сфері атомної енергетики "також зростуть інвестиції в енергетичну інфраструктуру".

Оновлення американсько-індійських зв'язків

Варто зауважити, що у Дональда Трампа під час першого президентського терміну були теплі стосунки з прем'єром Індії Моді, проте пізніше оглядачі звертали увагу, що зв'язки між Вашингтоном та Нью-Делі стали напруженими.

Наприкінці 2024 року Міністерство юстиції США звинуватило індійського магната і союзника Моді - Гаутама Адані - у хабарництві. Також адміністрація тодішнього президента Штатів Джо Байдена звинуватила індійського чиновника в спробі організувати вбивство громадянина США у Нью-Йорку, яке було зірване.

Між тим цієї зими Моді зробив кроки, щоб запобігти будь-яким сутичкам між США та Індією з торгівельних питань. Bloomberg писало, що індійський прем'єр швидко пішовш на низку поступок Білому дому.

Нагадаємо також, днями в західній пресі з'явилася інформація про те, що Індія веде переговори зі США щодо купівлі та спільного виробництва бойових машин Stryker, та завершує укладання угоди з про спільне виробництво двигунів для винищувачів. Про це стало відомо незадовго до запланованої зустрічі прем'єра Індії Нарендри Моді з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.