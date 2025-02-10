Індія домовляється з США про купівлю і спільне виробництво військової техніки, - Reuters

Індія веде переговори зі США щодо купівлі та спільного виробництва бойових машин Stryker. Також Нью-Делі завершує укладання угоди з американською стороною про спільне виробництво двигунів для винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідна інформація з'явилася в пресі незадовго до зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні цього тижня, розповіли західному агентству знайомі з темою джерела.

Оглядачі звертають увагу, що Індія є найбільшим у світі імпортером зброї, і Нью-Делі традиційно покладається переважно на Росію.

При цьому минулого місяця американський президент закликав Моді закупити більше обладнання США для безпеки, відкрити нову вкладку та рухатися "до чесних торговельних відносин".

Індія та Штати вели тривалі переговори щодо спільного виробництва бойових машин Stryker, виготовлених компанією General Dynamics (GD.N), які також використовуються армією США.

Також сторони працюють над завершенням контрактних переговорів про спільне виробництво двигунів для винищувачів для ВПС Індії на території цієї країни. Угода була укладена в 2023 році, розповіли Reuters два джерела, які побажали залишитися анонімними.

"Ми, безумовно, хочемо прискорити угоду, яку ми хотіли б здійснити зі Сполученими Штатами", - сказав журналістам у неділю міністр оборонного виробництва Санджив Кумар.

Він також додав, що такі зусилля тривають, але не став уточнювати подробиці.

Офіційні особи індійської державної компанії Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) (HIAE.NS) збираються зустрітися найближчими тижнями з представниками США та аерокосмічного підрозділу General Electric (GE.N), який є виробником двигунів GE-414, для переговорів щодо завершення угоди до березня, розповіли джерела Reuters.

Нью-Делі розпочав переговори з адміністрацією Трампа щодо плану придбання машин Stryker після того, як вони були продемонстровані наприкінці минулого року для індійської армії, кажуть західним ЗМІ два інших джерела, які також побажали залишитися анонімними.

За їх словами, план передбачає, що Індія придбає кілька сотень Stryker із встановленою протитанковою керованою ракетною системою, а потім спільно вироблятиме їх через державну фірму.

Досі точно не відомо, чи будуть дві потенційні угоди фігурувати в переговорах між Моді та Трампом. Міністерство закордонних справ Індії заявило, що торгівля, оборонна співпраця та технології будуть одними з питань під час обговорень.