Торговый путь Индия - США, тарифы и F35. Трамп и Моди рассказали о договоренностях

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили о ряде новых договоренностей между странами. Они, в частности, касаются развития торговли, военных продаж и противостояния терроризму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом и Reuters .

Индийский премьер, который находится в Штатах с визитом, и американский президент в Вашингтоне рассказали представителям СМИ на совместной пресс-конференции о новых соглашениях между странами. Перед этим встреча между лидерами продолжалась более часа.

По словам Трампа, США собираются увеличить военные продажи Индии на много миллиардов долларов. Также он рассказал, что Штаты на пути завершения сделки для того, чтобы "окончательно" обеспечить Индию стелс-истребителями F-35.

"Премьер-министр Моди недавно объявил о снижении несправедливых, очень высоких тарифов Индии, которые ограничивают доступ США на индийский рынок", - рассказал президент США.

Также Трамп заявил, что Штаты и Индия продолжат работать вместе, чтобы противостоять угрозе радикального исламского терроризма.

Кроме того, американский президент объявил об участии США в масштабном проекте по строительству торгового пути из Индии в Америку.

"Мы согласились работать вместе, чтобы помочь построить один из крупнейших торговых путей за всю историю. Он будет проходить от Индии до Венесуэлы, Италии и до Соединенных Штатов, соединяя наших партнеров портами, железными дорогами и подводными кабелями", - сказал Трамп.

В свою очередь Моди рассказал, что стороны поставили себе цель более чем удвоить двустороннюю торговлю Индии, чтобы достичь отметки в 500 миллиардов долларов в период до 2030 года.

Индийский премьер проинформировал, что они сосредоточатся на торговле нефтью и газом, и что в сфере атомной энергетики "также возрастут инвестиции в энергетическую инфраструктуру".

Обновление американо-индийских связей

Стоит отметить, что у Дональда Трампа во время первого президентского срока были теплые отношения с премьером Индии Моди, однако позже обозреватели обращали внимание, что связи между Вашингтоном и Нью-Дели стали напряженными.

В конце 2024 года Министерство юстиции США обвинило индийского магната и союзника Моди - Гаутама Адани - во взяточничестве. Также администрация тогдашнего президента Штатов Джо Байдена обвинила индийского чиновника в попытке организовать убийство гражданина США в Нью-Йорке, которое было сорвано.

Между тем этой зимой Моди предпринял шаги, чтобы предотвратить любые столкновения между США и Индией по торговым вопросам. Bloomberg писало, что индийский премьер быстро пошел на ряд уступок Белому дому.

Напомним также, на днях в западной прессе появилась информация о том, что Индия ведет переговоры с США о покупке и совместном производстве боевых машин Stryker, и завершает заключение соглашения о совместном производстве двигателей для истребителей. Об этом стало известно незадолго до запланированной встречи премьера Индии Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.