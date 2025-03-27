У Торецьку ЗСУ заклали вибухівку в багатоповерхівці й підірвали окупантів (відео)

У Торецьку українські бійці заклали вибухівку в одній з багатоповерхівок і висадили в повітря російських штурмовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Воїни батальйону охорони провели ризиковану операцію зі знищення російської піхоти, що накопичилася в одному з житлових будинків Торецька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що були отримані розвідувальні дані, що противник накопичив сили в одному з будинків і планує проводити штурмові дії.
Воїни 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова спрацювали на випередження і не дали загарбнику втілити свій задум. Вони серед білого дня замінували протитанковими мінами багатоповерховий будинок.
Українських піхотинців прикривав кулеметник із броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку до будинку і відступили. Невдовзі вибухівка була приведена в дію.
"В результаті проведеної операції штурмова група противника припинила своє існування. Кінцевою зупинкою їх нікчемного життя став підвал багатоповерхівки українського міста Торецьк", - зазначили військові.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 908 тисяч окупантів.
Лише за минулу добу втрати російської армії склали 1670 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем та іншу техніку ворога.
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