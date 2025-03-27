У Торецьку ЗСУ заклали вибухівку в багатоповерхівці й підірвали окупантів (відео)

"Воїни батальйону охорони провели ризиковану операцію зі знищення російської піхоти, що накопичилася в одному з житлових будинків Торецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що були отримані розвідувальні дані, що противник накопичив сили в одному з будинків і планує проводити штурмові дії.

Воїни 4-го батальйону охорони 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова спрацювали на випередження і не дали загарбнику втілити свій задум. Вони серед білого дня замінували протитанковими мінами багатоповерховий будинок.

Українських піхотинців прикривав кулеметник із броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку до будинку і відступили. Невдовзі вибухівка була приведена в дію.

"В результаті проведеної операції штурмова група противника припинила своє існування. Кінцевою зупинкою їх нікчемного життя став підвал багатоповерхівки українського міста Торецьк", - зазначили військові.

