За минулу добу Росія втратила 1670 солдатів та майже десяток танків, - Генштаб

Протягом минулої доби, 26 березня, російська армія втратила у війні проти України ще 1670 одиниць живої сили. Також Збройні сили України (ЗСУ) знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали: особового складу - близько 908 890 (+1670) осіб ліквідовано;

танків - 10 438 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 21 701 (+16) од.;

артилерійських систем - 25 265 (+58) од.;

РСЗВ - 1343 (+2) од.;

засоби ППО - 1118 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 30 926 (+108) од.;

крилатих ракет - 3121 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 42070 (+169) од.;

спеціальної техніки - 3787 (+1) од. Фото: Генштаб оновив втрати Росії (facebook.com/GeneralStaff.ua) Ситуація на фронті Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулось 224 боєзіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. "За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, радіолокаційній станції та артилерійському засобу противника", - писав Генштаб. Вчора, 26 березня, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про те, що ЗСУ просуваються на північному заході Бєлгородської області.