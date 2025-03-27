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В Торецке ВСУ заложили взрывчатку в многоэтажке и подорвали оккупантов (видео)

Фото: ВСУ заложили взрывчатку в многоэтажке и подорвали оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Торецке украинские бойцы заложили взрывчатку в одной из многоэтажек и высадили в воздух российских штурмовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Воины батальона охраны провели рискованную операцию по уничтожению российской пехоты, скопившейся в одном из жилых домов Торецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были получены разведывательные данные, что противник накопил силы в одном из домов и планирует проводить штурмовые действия.

Воины 4-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева сработали на опережение и не дали захватчику воплотить свой замысел. Они среди белого дня заминировали противотанковыми минами многоэтажный дом.

Украинских пехотинцев прикрывал пулеметчик из бронированного автомобиля. Бойцы забросили взрывчатку в дом и отступили. Вскоре взрывчатка была приведена в действие.

"В результате проведенной операции штурмовая группа противника прекратила свое существование. Конечной остановкой их никчемной жизни стал подвал многоэтажки украинского города Торецк", - отметили военные.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 908 тысяч оккупантов.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1670 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 8 танков, 16 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и другую технику врага.

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