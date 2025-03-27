В Торецке ВСУ заложили взрывчатку в многоэтажке и подорвали оккупантов (видео)

"Воины батальона охраны провели рискованную операцию по уничтожению российской пехоты, скопившейся в одном из жилых домов Торецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были получены разведывательные данные, что противник накопил силы в одном из домов и планирует проводить штурмовые действия.

Воины 4-го батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева сработали на опережение и не дали захватчику воплотить свой замысел. Они среди белого дня заминировали противотанковыми минами многоэтажный дом.

Украинских пехотинцев прикрывал пулеметчик из бронированного автомобиля. Бойцы забросили взрывчатку в дом и отступили. Вскоре взрывчатка была приведена в действие.

"В результате проведенной операции штурмовая группа противника прекратила свое существование. Конечной остановкой их никчемной жизни стал подвал многоэтажки украинского города Торецк", - отметили военные.