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У Торецьку не залишилося цілих будинків, окупанти займають нові райони, - ОТУ "Луганськ"

Архівне фото: у Торецьку не залишилося цілих будинків, окупанти займають нові райони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Торецьку Донецької області не залишилося цілих будинків та укриттів для цивільних та військових. Це дає змогу російським окупантам займати нові райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", - розповіла Бобовнікова.

Також, за її словами, росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру.

Речниця додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат, але керівництво армії РФ "обіцяє їм золоті гори".

Ситуація у Торецьку

Нагадаємо, наприкінці вересня з'явилася перша інформація про те, що російські окупанти зайшли на територію Торецька. З того часу там тривали міські бої.

Днями повідомлялося, що російські війська просунулися у Торецьку. Зокрема, окупанти закріпилися на двох вулицях.

Як розповіли в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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