Росіяни трохи просунулися на території РФ і на Донбасі: карти ISW

Російські окупанти продовжують вести бойові дії проти України. За попередню добу ворог має невеликий успіх на кількох ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операції ЗСУ в Росії

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, показують, що російські війська просувалися дорогою на північний захід від Гуєвого (на південь від Суджі) під час посиленої механізованої атаки чисельністю до взводу.

Також згідно з даними, ворог нещодавно провів рейд далі на північ Сумської області України. Однак, імовірно, не встановив нових позицій. Згідно з геолокаційними кадрами від 8 квітня, росіяни тимчасово просунулися в північну частину Локні.

За даними геолокаційних кадрів від 8 квітня, росіяни нещодавно незначно просунулися на південному заході Демидівки (Бєлгородська область).

Операція РФ №1 - Харківська область

У понеділок і вівторок, 7 і 8 числа, росіяни не проводили наступальних дій на Харківському напрямку.

Операція РФ №2 - Луганська область

За вчорашній день просувань ворога на Куп'янському напрямку немає. Противник 7 і 8 числа проводив наземні наступальні дії на північний схід від Куп'янська в районі Кіндрашівки та Малої Шапківки, на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки, а також на південний схід у районі Піщаного та Степової Новосілки.

У вівторок противник продовжив наступ на Боровому напрямку, просувань немає. 6 і 7 числа росіяни наступали:

на північ від Борового в районі Богуславки, Кругляківки та Новоплатонівки;

на північний схід від Борової в районі Загризового;

на схід від Борової в районі Первомайського в напрямку Шиківки та Надії;

і на південний схід від Борової в районі Греківки та Ольгівки.

Однак ворог має просування в напрямку Лиману. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, показують, як підрозділи російської 144-ї мотострілецької дивізії піднімають прапор на північному заході Катеринівки (на північний схід від Лиману), що вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили Катеринівку.

Також 7 і 8 квітня російські війська продовжили наземні наступи на північний схід від Лиману в районі Новомихайлівки, Катеринівки, Нового, Рідкодуба, Зеленої Долини і Ямполівки, а також на схід від Лиману в районі Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

У вівторок, 8 квітня, росіяни продовжили атаки на Сіверському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли. Зокрема, 7 і 8 числа атаки були на північний схід від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки, а також на південний захід у районі Васюківки.

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу самого Часового Яру, на південний схід від цього населеного пункту в районі Курдюмівки та на південь від нього в напрямку Білої Гори 7 і 8 квітня. Підтверджених успіхів немає.

Водночас геолокаційні карти від 8 квітня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в полях на північний захід від Торецька.

Противник 7 і 8 числа продовжував наступальні операції:

у районі самого Торецька;

на північ від Торецька в напрямку Дилівки та Дачного;

на північний схід від Торецька в напрямку Озарянівки;

на схід від Торецька в напрямку Дружби;

і на захід від Торецька в напрямку Петрівки, Леонідівки та Щербинівки.

Повідомляється, що ЗСУ контратакують на західних околицях самого Торецька.

8 квітня російські війська продовжили наступальні дії на Курахівському напрямку, проте підтверджених успіхів не досягли.

7 і 8 квітня противник проводив наступальні операції на захід від Курахового в районі Андріївки та Костянтинополя, у напрямку Улакли та Олексіївки, а також на південний захід від Курахового в районі населених пунктів Розлива і Бурлацьке.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Бурлацького (на північний захід від Великої Новосілки).

У понеділок і вівторок ворог наступав на північ від Великої Новосілки в районі Скудного і Дніпроенергії, а також на північний захід від них у районі Вільного Поля, Бурлацького, Привольного і в напрямку Шевченка.

"Південна вісь"

8 квітня росіяни продовжили наступати на заході Запорізької області, проте просувань немає. Бої були на північний захід від Работиного в районі Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Кам'янського та Лобкового.

На Дніпровському напрямку ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність 8 квітня.