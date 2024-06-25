У Торецьку волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних

Під час евакуації жителів містаьТорецьк Донецької області у вівторок, 25 червня, екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фонду.

"25 червня екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл окупантів під час евакуації жителів Торецька", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, росіяни завдали удару по місту приблизно о 9:30. Під обстріл потрапила евакуаційна автівка фонду, екіпаж якої встиг забрати двох людей і прямував до ще чотирьох жителів міста.

Ударна хвиля вибила скло машини, уламкові поранення отримав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав.

У фонді також повідомили, що через погіршення безпекової ситуації у Торецьку зараз "Схід SOS" отримує багато заявок на евакуацію.

"Сьогодні там працювали три екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, двоє з них - представники маломобільних груп. Обстріл місії з боку ворога - черговий воєнний злочин, здійснений армією РФ", - додали в організації.