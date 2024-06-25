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У Торецьку волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних

Торецьк, Донецька область, Вівторок 25 червня 2024 18:20
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У Торецьку волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних Фото: у Торецьку волонтери фонду "Схід SOS" потрапили під обстріл РФ під час евакуації цивільних facebook.com/east.sos.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Під час евакуації жителів містаьТорецьк Донецької області у вівторок, 25 червня, екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фонду.

"25 червня екіпаж Благодійного фонду "Схід SOS" потрапив під обстріл окупантів під час евакуації жителів Торецька", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, росіяни завдали удару по місту приблизно о 9:30. Під обстріл потрапила евакуаційна автівка фонду, екіпаж якої встиг забрати двох людей і прямував до ще чотирьох жителів міста.

Ударна хвиля вибила скло машини, уламкові поранення отримав водій Владислав Арсеній. Другий член екіпажу, Олександр Стасенко, не постраждав.

У фонді також повідомили, що через погіршення безпекової ситуації у Торецьку зараз "Схід SOS" отримує багато заявок на евакуацію.

"Сьогодні там працювали три екіпажі, планувалося надати допомогу за 12 заявками та евакуювати 17 людей, двоє з них - представники маломобільних груп. Обстріл місії з боку ворога - черговий воєнний злочин, здійснений армією РФ", - додали в організації.

Евакуація у Донецькій області

Нагадаємо, з населених пунктів Донецької області, які знаходяться близько до фронту, триває евакуація цивільних.

Вчора ми повідомляли, що влада планує провести примусову евакуацію з міста Торецьк. Причиною є те, що російські війська знаходяться дуже близько до міста і воно постійно під обстрілами.

А сьогодні стало відомо, що з п'яти населених пунктів Донецької області проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми.

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Донецька область Торецк Евакуація Війна в Україні Волонтери
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